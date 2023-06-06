6 июня, 00:31

В Японии начали заполнять морской водой туннель для сброса с АЭС "Фукусима-1"

Очищенная от радиации вода будет попадать в океан

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной японской АЭС "Фукусима-1", приступили к заполнению морской водой туннеля, предназначенного для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в морскую воду впоследствии будет подмешиваться вода с АЭС, посредством чего будет обеспечен ее сброс в океан. Оставшиеся работы, включая создание сопутствующей инфраструктуры, планируется завершить до конца июня.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает Tokyo Electric Power, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды ВОЗ.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты организации за прошедшие годы совершили несколько инспекций станции. 

Теги:
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