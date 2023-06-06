В Японии утвердили план по шестикратному увеличению производства водорода

За счет использования этого газа власти восточноазиатской страны намерены к 2050 году достичь полной декарбонизации

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Кабмин Японии в ходе состоявшегося во вторник в Токио заседания утвердил цель по объемам ежегодного производства в стране водорода к 2040 году, увеличив ожидаемый показатель в шесть раз, до 12 млн тонн. Об этом сообщила газета Nikkei.

В связи с этим японские власти намерены в течение 15 лет привлечь государственные и частные инвестиции в размере 15 трлн иен (около $107,5 млрд), которые будет направлены на формирование стабильных цепочек поставок, а также на развитие технологий, способствующих снижению стоимости производства водорода.

Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации за счет использования водорода, возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями.