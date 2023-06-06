СМИ: Украина ждет от Австралии 90 новых бронеавтомобилей в качестве военной помощи

Газета The Sydney Morning Herald передает, что министр обороны Украины Алексей Резников и его австралийский коллега Ричард Марлз достигли "неофициальной договоренности относительно расширения военной помощи Киеву" на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла"

СИДНЕЙ, 6 июня. /ТАСС/. Украина ждет от Австралии 90 новых бронированных автомобилей Hawkei в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено во время саммита НАТО в июле. Об этом во вторник сообщила газета The Sydney Morning Herald.

По ее данным, во время встречи глав военных ведомств двух стран на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", прошедшей в минувшие выходные в Сингапуре, министр обороны Украины Алексей Резников и его австралийский коллега Ричард Марлз достигли "неофициальной договоренности относительно расширения военной помощи Киеву". "Машины Hawkei были номером один в списке требований к Австралии", - приводит газета слова украинского министра.

Заявление Резникова о новом пакете военной помощи от Канберры, ранее опубликованное на его странице в Twitter, опроверг премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он подчеркнул, что австралийские власти будут самостоятельно сообщать о своих решениях по мере готовности. "Наше правительство достаточно взрослое, чтобы объявлять о своих решениях тогда, когда они будут согласованы кабинетом министров в рамках всех необходимых процедур", - указал премьер в ответ на сообщение Резникова. Последний утверждал, что о новых поставках военной техники Австралия объявит в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Альбанезе также отметил, что Австралия еще не завершила поставки 90 многоцелевых бронетранспортеров (БТР) Bushmaster, обещанных Канберрой Киеву осенью 2022 года. Как отмечает газета The Australian, власти страны весьма сдержанно относятся к перспективам поставок Киеву новых Hawkei.

При этом издание Australian Financial Review со ссылкой на неназванные источники сообщило, что власти Австралии, США и Украины обсуждают возможность передачи Киеву 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. По данным газеты, в Канберре намеревались разобрать или продать самолеты для использования в качестве тренировочных целей ВВС США. Издание отмечает, что никаких официальных решений относительно передачи списанных истребителей, на ремонт которых потребуется не менее четырех месяцев, пока не принято.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, 6 гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие, а также пообещала поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Общий объем средств, выделенных Канберрой на поддержку Киева, превысил 655 млн австралийских долларов ($422 млн). Большая часть этой суммы - около 475 млн австралийских долларов ($306 млн) - ушла на закупку вооружений.