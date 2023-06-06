Юн Сок Ёль заявил, что военный союз Южной Кореи и США получил "ядерную основу"

Президент Республики Корея отметил, что Вашингтонская декларация "значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств"

СЕУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Военный союз Республики Корея и США благодаря Вашингтонской декларации обновился и включил в себя договоренности в ядерной сфере. Как сообщает агентство Yonhap, об этом во вторник заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

"Мы с президентом США Джо Байденом обнародовали Вашингтонскую декларацию в апреле, она значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств. Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой", - сказал президент в ходе выступления на национальном кладбище в Сеуле по случаю Дня памяти павших на военной службе.

"Северная Корея совершенствует свой ракетно-ядерный потенциал, приняла закон, разрешающий использование ядерного оружия. Наше правительство и армия защитят народ, выстроив непробиваемую систему безопасности на основе союза с США, который силен как никогда", - добавил президент.

По итогам саммита 26 апреля Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, они также договорились увеличить частоту появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова. Новая группа будет обсуждать "ядерное и стратегическое планирование", стороны "будут работать над совместным планированием и реализацией планов" южнокорейских вооруженных сил по поддержке операций ядерных подразделений США в случае конфликта, говорится в декларации.