Глава МИД Японии не стал комментировать данные о том, что Макрон против офиса НАТО в Токио

Ёсимаса Хаяси отметил, что вопрос открытия офиса "изучается внутри альянса"

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не стал комментировать информацию газеты Financial Times о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против планов НАТО открыть свой офис в Токио.

"Я в курсе этих сообщений, однако в настоящее время вопрос открытия офиса связи НАТО в Токио изучается внутри альянса", - сказал он на пресс-конференции во вторник, добавив, что воздержится от комментариев на этот счет.

Ранее восемь собеседников Financial Times заявили, что позиция Франции осложняет идущие переговоры об открытии первого представительства НАТО в Азии. По данным издания, Макрон считает, что внимание альянса должно быть сосредоточено на Североатлантическом регионе. По словам французского чиновника, с которым беседовала Financial Times, в Париже опасаются, что такие шаги могут дополнительно осложнить отношения между КНР и европейскими странами, которые обеспокоены тем, что Китай может начать поставлять России вооружения.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. При этом японская сторона неоднократно отмечала, что этот вопрос еще обсуждается. По данным газеты Nikkei, представительство будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как отмечало издание, также смогут принимать участие Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса, поэтому Франция имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года. Решение может быть принято на саммите НАТО в Литве 11-12 июля, который, по данным агентства Kyodo, планирует лично посетить японский премьер.