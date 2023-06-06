Зеленский в связи с ситуацией на Каховской ГЭС проведет экстренное заседание СНБО

Ночью в СМИ начали распространять сообщения о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией на Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

"Президент Зеленский <…> принял решение о проведении экстренного заседания СНБО", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), уточнив, что это связано с ситуацией на Каховской ГЭС.

Ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.