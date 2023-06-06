Лукашенко заявил, что белорусы и шведы могут содействовать миру в Европе

Президент Белоруссии отметил, что этого можно добиться путем расширения сотрудничества в различных сферах

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Белорусы и шведы могут содействовать достижению мира и укреплению безопасности в странах Европы путем расширения сотрудничества в различных сферах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Швеции с Национальным днем, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Только через расширение сотрудничества в экономической, гуманитарной, природоохранной и других отраслях белорусы и шведы могут содействовать достижению мира и укреплению безопасности в странах Европы", - отметил Лукашенко. Он выразил сожаление, что уходит в небытие политика Швеции, которая могла бы стать примером для множества стран. "Два столетия мира, которые обеспечили вашему народу нейтралитет, и непринадлежность к военным союзам способствовали строительству развитого, самостоятельного, социально ориентированного государства. К сожалению, уходит в небытие эта политика Швеции, которая могла бы стать спасительным примером для множества стран в Европе и мире", - отметил президент.

По его словам, милитаризация, нелегитимные санкции против соседей ведут только к росту напряженности в регионе, подрывают экономическое благополучие шведов. "Убежден, что вопреки всем политическим противоречиям, кампаниям по дезинформации в отношении Беларуси наши народы сохранят хорошие отношения, построенные на стремлении к социальной справедливости и уважении честного труда", - говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия искренне заинтересована в возобновлении политического диалога со Швецией, основанного на равноправии и взаимном уважении.