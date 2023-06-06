Politico: в ЕС считают катастрофой возможную победу пророссийских сил в Австрии и Словакии

Победа обеспечит Москве "мощный инструмент против Украины" и поможет подорвать усилия ЕС по оказанию помощи Киеву, заявил чиновник Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Западные страны считают, что победа на выборах в Австрии и Словакии пророссийских сил приведет к "катастрофе". Об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico.

"Это [победа таких лидеров] будет катастрофой", - приводит издание слова высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. Европейские официальные лица считают, что победа якобы пророссийских сил обеспечит Москве "мощный инструмент против Украины" и поможет подорвать усилия ЕС по оказанию помощи Киеву.

Как отмечает газета, пророссийскую позицию занимают председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль и лидер парламентской оппозиции Словакии Роберт Фицо, которые являются одними из наиболее популярных политиков в своих странах.

В Словакии, согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу в предстоящих выборах имеет партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая Фицо. Политик поддерживает участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также не оспаривает право Украины на самооборону. Тем не менее, социал-демократы выступают против словацкой военной помощи Киеву, призывают к прекращению военных действий и мирному процессу на Украине

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным журналом "Профиль", АПС является самой популярной политической силой Австрии (28%). Правящие Австрийская народная партия и "Зеленые" суммарно пользуются поддержкой 36% австрийцев.

Австрийская партия свободы неоднократно призывала к отказу от поддержки Веной режима антироссийских санкций ЕС. По мнению представителей партии, данные рестрикции не способны повлиять на политический курс России, но наносят ущерб экономике Австрии.