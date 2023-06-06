6 июня, 06:19
Военная операция на Украине

Роберт Кеннеди - младший заявил, что потери ВСУ составляют порядка 350 тыс. человек

EPA/ ANTHONY BEHAR/ SIPA USA
Роберт Кеннеди-младший
© EPA/ ANTHONY BEHAR/ SIPA USA

По словам политика, американская администрация и киевские власти намеренно не сообщают реальное число потерь

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ на передовой составляют порядка 350 тыс. человек, заявил в интервью телеканалу Fox News претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший.

"Сейчас есть сведения о том, что на передовой убиты 350 тыс. человек, - сказал он. - Нам об этом не говорят".

По словам Кеннеди - младшего, американская администрация и киевские власти намеренно не сообщают реальное число потерь ВСУ, сравнив это с ложью о пандемии коронавируса и войне в Ираке. Помимо этого, считает претендент на пост президента США, американские власти также не говорят правду о реальной причине конфликта на Украине. "Неоконсерваторы в Белом доме провоцировали эту войну на протяжение 10 лет, - сказал он. - И они продолжают игнорировать любые мирные переговоры и попытки урегулировать этот конфликт <...> Все это делается, чтобы истощить россиян".

Еще в ноябре прошлого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с начала специальной военной операции составили свыше 100 тыс. военных. При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в разговоре с ТАСС указал на то, что озвученные главой ЕК цифры занижены минимум вдвое. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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