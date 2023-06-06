6 июня, 06:42

WP: адвокаты Трампа попросили Минюст не предъявлять обвинения по делу о документах

Советники политика полагают, что спецпрокурор Смит примет решение о предъявлении обвинения в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа в понедельник в Министерстве юстиции (выполняет функции Генпрокуратуры) аргументировали свою просьбу к властям не предъявлять политику обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами после его ухода с поста. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По информации издания, трое адвокатов политика излагали позицию в беседах с представителями ведомства, в том числе со специальным прокурором Джеком Смитом, но не встречались с главой Минюста Мерриком Гарлендом или его заместителем Лизой Монако. В здании юристы провели около двух часов.

Газета поясняет, что при рассмотрении громких дел в США адвокаты нередко получают возможность встретиться с сотрудниками Минюста, когда расследование близится к концу. Такие обсуждения, по оценке действующих и бывших американских чиновников, редко влияют на мнение стороны обвинения.

Советники Трампа, оценку которых приводит издание, полагают, что специальный прокурор Смит примет решение о предъявлении обвинения в ближайшие недели. Они добавили, что к такому варианту развития событий готовятся, а дискуссия в Минюсте не изменила их ожиданий. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
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