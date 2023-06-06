Зеленский попытался обвинить "российских террористов" в прорыве Каховской ГЭС

Президент Украины также сообщил, что все службы уже задействованы, и созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попытался возложить ответственность за разрушения на Каховской ГЭС на "российских террористов".

В своем Telegram-канале он также сообщил, что все службы уже задействованы, и подтвердил, что созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Ночью в СМИ начали появляться сообщения о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки подтвердил, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. После в экстренных службах уточнили, что в результате обстрела частично разрушены конструкции ГЭС. Это привело к тому, что под давлением воды разрушились три пролета гидроэлектростанции. По данным экстренных служб, удар по Каховской ГЭС, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня "Ольха".

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал ТАСС, что Украина готовит провокацию и собирается обвинить Россию в создании угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за намеренных действий по снижению уровня воды в Каховском водохранилище, которая используется для системы охлаждения станции. По его словам, акцент будет сделан на том, что Россия якобы сама устроит себе "техногенную катастрофу". Он также отмечал, что Киев может попытаться утроить теракт и подрыв Каховской ГЭС. В свою очередь власти Херсонской области неоднократно сообщали об обстрелах Каховской ГЭС украинскими войсками.