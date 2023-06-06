В Таджикистане заявили, что Москва и Душанбе едины в оценках угроз от Афганистана

В этой стране увеличивается масштаб террористической активности, отметил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Москва и Душанбе едины в оценках угроз, исходящих из Афганистана, так как в этой стране увеличивается масштаб террористической активности. Об этом на брифинге для журналистов заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Обсудили проблематику региональной безопасности с акцентом на ситуацию в Афганистане. Мы едины в отношении оценок вызовов и угроз безопасности в связи с увеличением числа различных террористических группировок в северо-восточных провинциях Афганистана", - сказал министр.

Он добавил, что произошел обмен мнениями о взаимодействии России и Таджикистана в рамках международных организаций. Главы МИД договорились, что продолжат линию на оказание взаимной поддержки для продвижения инициатив в ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и других организациях. "Наши внешнеполитические ведомства будут и далее предпринимать необходимые меры и усилия по поддержанию высокого уровня двухсторонних отношений", - подчеркнул глава МИД.

Лавров прибыл в Душанбе в понедельник с двухдневным официальным визитом. Накануне он посетил 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в республике. Во вторник он проведет встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, запланировано выступление министра в Российско-Таджикском (Славянском) университете, а также участие в презентации книжной коллекции "Русские писатели-классики и православие".