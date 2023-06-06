Китай и Россия провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

В маневрах приняли участие Воздушно-космические силы РФ и ВВС Народно-освободительной армии КНР

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Самолеты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом во вторник заявило Министерство обороны КНР.

"Согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, 6 июня стороны организовали и осуществили 6-е совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Минобороны КНР не сообщило других деталей.