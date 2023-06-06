Глава Евросовета заявил, что шокирован прорывом Каховской ГЭС

Шарль Мишель поднимет эту тему на саммите ЕС в июне

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель шокирован прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня. Об этом он заявил во вторник в Twitter.

"Шокирован беспрецедентной атакой Новокаховской плотины", - написал он. "Подниму этот вопрос в июне на саммите и предложу дополнительную помощь затопленным районам. Мои мысли со всеми семьями на Украине, пострадавшими от этой катастрофы", - добавил Мишель.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно снарядами из реактивной системы залпового огня "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.