В Польше заявили, что в случае победы партии власти на выборах Германия выплатит репарации

В Варшаве отметили, что по последним опросам 54% граждан страны считают, что Польша должна добиваться от Германии выплаты репараций

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Если правящая в Польше партия "Закон и справедливость" после выборов в парламент останется у власти, Германия выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945). Об этом заявил во вторник агентству PAP замглавы МИД Польши и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"Я убежден, что если мы будем у власти еще один срок, Германия выплатит Польше репарации", - сказал он.

Дипломат отметил, что он удовлетворен обнародованными в понедельник результатами социологического опроса, в соответствии с которым 54% польских граждан считают, что Польша должна добиваться от Германии выплаты репараций. "Я удовлетворен, но хотел бы, чтобы поддержка этого (требования о выплате репараций - прим. ТАСС) составляла 99%", - сказал Мулярчик.

Польские власти 1 сентября представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3 - $1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Очередные выборы в парламент Польши состоятся этой осенью. Дату выборов должен объявить президент республики не позднее чем за 90 дней до окончания срока полномочий действующего парламента. Парламент этого созыва начал работать 12 ноября 2019 года.