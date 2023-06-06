Bloomberg: Польша попросила Великобританию помощь в сфере ПВО для защиты от ракет и БПЛА

По сведениям источника агентства, просьба поступила на фоне нарушений воздушного пространства республики в последние месяцы и обеспокоенности Варшавы ситуацией вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Польши попросили Великобританию предоставить новую технику и другую поддержку в сфере противовоздушной обороны, которая должна помочь в отражении якобы существующей российской угрозы в виде ракет, беспилотников и "аэростатов-шпионов". Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства указал, что Лондон в настоящее время определяется с ответом на запрос Варшавы. Просьба поступила на фоне нарушений воздушного пространства Польши в последние месяцы и обеспокоенности Варшавы ситуацией вокруг Украины.

Правительство Великобритании в ответ на запрос Bloomberg отказалось комментировать информацию, указав лишь, что в Польше уже развернут комплекс ПВО Sky Sabre. Ранее Лондон заключил соглашение для обеспечения Польши наземными средствами ПВО на сумму в $2,4 млрд.

В мае глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша не располагала системами противоракетной и противовоздушной обороны до 2015 года, ее небо "было дырявым".

27 апреля недалеко от Быдгощ были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Вооруженные силы Польши в контексте этой находки сообщили об инциденте, произошедшем в середине декабря. Тогда польские ПВО засекли некий объект, но не смогли его найти из-за сложных погодных условий.

15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув на границе с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что боеприпас принадлежал украинской стороне. Польская ПВО тогда также не смогла среагировать адекватным образом и сбить ракету.