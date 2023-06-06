Глава МИД Британии считает, что пока рано давать оценку произошедшему на Каховской ГЭС

При этом, по мнению Джеймса Клеверли, "единственной причиной" имеющейся проблемы являются действия России в отношении Украины

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли полагает, что пока еще рано давать оценку случившемуся на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом он сообщил во вторник агентству Reuters.

"Я слышал о взрыве на плотине и риске затопления. Время для взвешенной оценки деталей произошедшего еще не пришло", - сказал он. При этом Клеверли утверждал, что "единственной причиной" имеющейся проблемы являются действия России в отношении Украины.

По его словам, Лондон продолжает изучать сложившуюся ситуацию, а лучшим решением стал бы вывод российских сил с занятых ими территорий.