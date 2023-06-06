В МИД КНР заявили, что страны Азии не позволят НАТО развязать войну в регионе

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее подтвердил планы открыть офис в Токио

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Китай и другие страны Азии выступают против формирования в регионе каких-либо военных блоков и не позволят развязать здесь "холодную или горячую войну". Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя позицию президента Франции Эмманюэля Макрона против открытия офиса Североатлантического альянса в Токио.

"Большинство стран [Азиатского] региона не поддерживают формирование каких-либо военных блоков, не поддерживают протягивание щупальцев НАТО к Азии, считают неприемлемой копирование системы блокового противостояния в Азии и не позволят развязать в регионе холодную или горячую войну", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что Токио следует "избегать действий, способных подорвать мир и стабильность в регионе".

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. При этом японская сторона неоднократно отмечала, что этот вопрос еще обсуждается. По данным газеты Nikkei, представительство будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как отмечало издание, также смогут принимать участие Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса, поэтому Франция имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года. Решение может быть принято на саммите НАТО в Литве 11-12 июля, который, по данным агентства Kyodo, планирует лично посетить японский премьер.