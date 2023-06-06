Премьер Эстонии заявила, что часть стран НАТО "несерьезно" относится к расходам на оборону

По мнению Каи Каллас, на эти цели необходимо направлять больше средств

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Некоторые страны НАТО "несерьезно" относятся к обязательствам о расходах на оборону в размере 2% ВВП, необходимо направлять больше средств на эти цели. С таким утверждением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Не все страны относятся к этому достаточно серьезно. Для европейской обороны по-прежнему очень важно показать американцам, что мы делаем все. Потому что кто знает, что произойдет после президентских выборов [в США 2024 года]", - сказала она во вторник в интервью агентству Bloomberg на полях технологической конференции в Сингапуре.

Эстонский премьер также отметила, что ей "очень грустно" оттого, что некоторые страны НАТО могут отложить исполнение обязательства о тратах на оборону. Она выступает за повышение показателя расходов с 2% ВВП до 2,5%.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что целевой показатель расходов стран НАТО на оборону в размере 2% ВВП является "абсолютным минимумом" того, что необходимо альянсу.

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса. 21 марта Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО в 2022 году, заявил в Брюсселе, что только 7 из 30 стран НАТО выполнили задачу увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП, в альянсе рассчитывали, что их будет больше, теперь разрабатывают новые обязательства по повышению оборонных расходов.

Согласно статистическим данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше 2% ВВП в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель Германии составил 1,49%, последние места традиционно занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).