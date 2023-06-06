Душанбе и Москва договорились активизировать сотрудничество в сфере миграции

Решение приняли для предотвращения различных конфликтных ситуаций с гражданами республики на российской территории, сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Москва и Душанбе усилят сотрудничество в сфере миграции для предотвращения различных конфликтных ситуаций с гражданами республики на российской территории. Об этом на брифинге заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Таджикская сторона подчеркнула, что плановые и внеплановые проверки должны проходить с соблюдением прав и свобод наших граждан в России", - отметил министр. По словам Мухриддина, достигнута договоренность об активизации деятельность созданных в последние годы межведомственных рабочих групп в области миграционного сотрудничества.

Ранее МИД Таджикистана выражал обеспокоенность в связи с информацией о массовых задержаниях в России таджикских граждан. В частности, речь шла об инциденте, произошедшем 19 мая в Комсомольске-на-Амуре, где, по утверждению таджикской стороны, были задержаны и подвергнуты допросу более 100 студентов из Таджикистана.

Вместе с тем 26 мая ТАСС в Комсомольском-на-Амуре государственном университете указали, что сотрудники МВД проводили проверку, все мероприятия шли корректно и в рамках закона. Однако со стороны четырех студентов из Таджикистана произошла попытка препятствия исполнению сотрудниками своих обязанностей, которая была пресечена.