Лукашенко считает сотрудничество Белоруссии с Приморским краем особо значимым

По словам президента республики, центр тяжести экономики сместился на Восток

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудничество Белоруссии с Приморским краем приобретает особую значимость, так как центр тяжести экономики сместился на Восток. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.

"Центр тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на Восток. И вы как никогда востребованы, это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком, [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] рассказывал об этом на последней нашей встрече в Москве - это факт. И тут нам надо работать вместе, чтобы расширить эти узкие места", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, белорусы хорошо знают о нуждах этого российского региона. "Благодарен не только за то, что вы приезжаете в Беларусь, но и, отслеживая в средствах массовой информации, вижу ваши заявления, поддержку Беларуси и белорусских товаров, продукции, которую мы производим, вашу в Приморье заинтересованность в приобретении нашей продукции", - сказал Лукашенко. Он отметил, что такие отзывы о белорусской экономике имеют хороший отзвук на Дальнем Востоке. "А с Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что у Белоруссии в сотрудничестве с Приморским краем нет никаких закрытых тем. "Всегда помогали и отзывались на ваши просьбы и запросы. Так будет и в дальнейшем", - сказал он.

В свою очередь Кожемяко отметил, что делегация края прибыла для участия в Международной агропромышленной выставке "Белагро". "И в этот раз мы тоже прибыли с довольно представительной делегацией бизнеса и различных министерств, где ребята работают по машиностроительному направлению, сельскому хозяйству, деревообработке, - сказал губернатор. - Уже заключаются соглашения, контракты. Мы видим, что это сотрудничество дает взаимную выгоду". По его словам, с 2019 года товарооборот Белоруссии и Приморского края увеличился в шесть раз.