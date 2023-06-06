Швеция в случае вступления в НАТО не видит необходимости размещать у себя ядерное оружие

По словам министра обороны Пола Юнсона, по этому вопросу со стороны альянса "нет никакого давления"

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Швеция в случае вступления в НАТО не видит необходимости размещать на своей территории ядерное оружие в рамках "совместных ядерных миссий", которые осуществляет альянс. Об этом заявил во вторник шведский министр обороны Пол Юнсон на пресс-конференции в Токио.

"Мы не видим никаких ожиданий вокруг необходимости иметь ядерное оружие на нашей территории", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, по этому вопросу со стороны НАТО "нет никакого давления".

Вместе с тем министр подчеркнул, что Швеция в случае вступления в НАТО будет придерживаться основных принципов альянса, в том числе касающихся обычного и ядерного сдерживания.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

Вступление Швеции в НАТО затруднено и позицией Венгрии. По словам премьера страны Виктора Орбана, его страна пока не готова рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Правительство выражали недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.