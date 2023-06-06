Турция 12 июня оценит прогресс Швеции в выполнении требований Анкары для вступления в НАТО

В то же время в Анкаре высказали недовольство тем, что спустя три дня после вступления в силу новых законов шведские власти разрешили сторонникам считающихся в Турции экстремистскими организаций провести 4 июня митинг в Стокгольме

АНКАРА, 6 июня. /ТАСС/. Турция может с принципиальных позиций оценить прогресс Швеции в выполнении требований республики для вступления королевства в НАТО на встрече с представителями альянса и Стокгольма, которая намечена на 12 июня. Об этом сообщила во вторник газета Sabah.

Она отмечает, что эта встреча крайне важна с точки зрения дальнейшего решения вопроса об одобрении Анкарой заявки Стокгольма. С 1 июня в Швеции вступило в действие новое антитеррористическое законодательство, которого ожидала Турция, настаивающая на выдаче королевством лиц, признанных ею террористами.

В то же время в Анкаре высказали крайнее недовольство тем, что спустя три дня после вступления в силу новых законов шведские власти разрешили сторонникам считающихся в Турции экстремистскими организаций провести 4 июня митинг в Стокгольме. Там на улицу вышли около ста сторонников Рабочей партии Курдистана.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом провести заседание постоянного совместного механизма со Швецией 12 июня. Однако он не уточнил места и уровня этой встречи. НАТО в последнее время дает понять, что ждет от Турции одобрения до саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения приема Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, так как этот вопрос находится вне компетенции правительства.