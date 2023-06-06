МИД Украины призвал срочно созвать Совбез ООН из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

В Киеве заявили также о необходимости вынести этот вопрос на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также "задействовать механизм гражданской защиты Европейского союза"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. МИД Украины предложил провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с прорывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

Ведомство заявляет также о необходимости вынести данный вопрос на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также "задействовать механизм гражданской защиты Европейского союза".

Кроме того, Киев призвал страны Группы семи и ЕС "безотлагательно рассмотреть наложение на РФ новых далеко идущих санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль". В заявлении подрыв дамбы Каховской ГЭС назван "техногенным и экологическим терроризмом".

Как заявил 6 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.