Додон высказался за обязательное изучение русского языка в школах Молдавии

Лидер Партии социалистов считает ошибочной политику находящихся у власти прозападных сил по искусственному сужению сфер применения русского языка

КИШИНЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в школы в качестве обязательного предмета. Об этом он сказал во вторник в своем выступлении на церемонии возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Кишиневе.

"Мы должны изучать русский язык. Мы должны вернуть русский язык в школы так, как мы с вами его изучали раньше. Потому что его обязательно надо знать", - сказал экс-президент.

Он считает ошибочной политику находящихся у власти прозападных сил по искусственному сужению сфер применения русского языка. "Молдова очень разнообразна по национальному составу. Но мы понимаем друг друга благодаря русскому языку. Молдаване будут разговаривать на русском, так как это наш большой плюс и преимущество", - отметил Додон.

Лидер парламентской партии также выступает за возвращение русскому статуса языка межнационального общения. Ранее это положение было размыто Конституционным судом, который признал закон о функционировании языков устаревшим после обращения ряда прорумынских политиков. Экс-президент обращает внимание, что языковой вопрос имеет большое значение в отношениях Кишинева с Гагаузской автономией и непризнанным Приднестровьем, где проживает русскоязычное население.