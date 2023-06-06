Страны Африки добиваются скорейшего прекращения огня на Украине

Континент в высшей степени заинтересован в прекращении конфликта и готов выступить посредником между сторонами в его урегулировании, говорится в заявлении администрации президента ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Лидеры ряда стран Африки добиваются скорейшего прекращения огня на Украине и намерены посетить Москву и Киев в середине июня. Об этом говорится в заявлении администрации президента ЮАР по итогам состоявшихся накануне в видеоформате переговоров между президентами Египта, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Уганды и ЮАР.

"Лидеры договорились, что они обсудят с президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским элементы прекращения огня и прочного мира в регионе, - отмечается в заявлении, опубликованном во вторник на официальном портале администрации. - Министрам иностранных дел соответствующих стран было поручено доработать элементы дорожной карты по продвижению к миру. Президенты подтвердили свою готовность посетить Украину и Россию в середине июня".

В ходе встречи было подчеркнуто, что Африка в высшей степени заинтересована в прекращении конфликта на Украине и готова выступить посредником между сторонами в его урегулировании. Континент заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту, учитывая его огромные негативные последствия для африканских стран и остального мира в ряде жизненно важных секторов, таких как продовольственная и энергетическая безопасности, международные финансы.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки.