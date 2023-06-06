Шольц полагает, что у Байдена "хорошие шансы" на второй президентский срок

Канцлер Германии заявил о необходимости сотрудничать с любым американским руководством

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нынешний президент США Джо Байден имеет хорошие шансы на второй срок во главе государства. Об этом он заявил во вторник, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Он заявил о необходимости сотрудничать с любым американским руководством. "Однако я не буду скрывать: я думаю, что президент Байден имеет хорошие шансы на переизбрание", - полагает канцлер. Шольц объяснил свою точку зрения тем, что считает Байдена опытным политиком как на внешней, так и на внутренней политической арене.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Предыдущий глава государства Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.