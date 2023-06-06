В Минске назвали поставленный из РФ С-400 серьезным элементом защиты Союзного государства

О прибытии в Белоруссию очередного комплекса Минобороны республики сообщило 28 мая

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс С-400, поставленный Россией в Белоруссию, стал серьезным элементом защиты рубежей Союзного государства. Об этом в ходе посещения подразделения, оснащенного данной системой, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Данный комплекс - не просто значительное усиление воздушных границ нашей страны, но и серьезная защита рубежей Союзного государства", - сказал он на видеозаписи, распространенной пресс-службой белорусского Минобороны.

Хренин напомнил, что тенденция развития военно-политической обстановки идет в негативном ключе, а агрессивная риторика руководства Запада, реализация планов Польши и стран Балтии по увеличению военного потенциала, в том числе наступательного, требует от Минска мер для усиления оборонных возможностей. "Одним из таких решений является принятие на вооружение и постановка на боевое дежурство комплекса С-400 и других самых современных образцов вооружений, военной и специальной техники", - сказал он.

О прибытии в Белоруссию из России очередного комплекса С-400 Минобороны республики сообщило 28 мая, отметив, что белорусские зенитчики прошли на российских полигонах полный курс подготовки к боевому применению системы. О постановке на вооружение российских ракетных комплексов С-400 и "Искандер" президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал в декабре 2022 года.