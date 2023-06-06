СМИ: президент Индонезии не знал о плане министра обороны по Украине

Как сообщил Джоко Видодо, он пригласит Прабово Субианто на встречу 6 или 7 июня

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо предварительно не получал от министра обороны Прабово Субианто информации по поводу предложенного им плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила во вторник газета The Jakarta Post.

"Предложение пришло от господина Прабово. Я с ним не разговаривал. Я приглашу его на встречу сегодня или завтра", - приводит издание слова Видодо. Ожидается, что встреча будет посвящена обсуждению плана по Украине.

3 июня Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена во время его выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии, Москва ценит усилия Джакарты по содействию урегулированию кризиса на Украине, однако отказ от инициативы Индонезии говорит о нежелании Киева и его кураторов рассматривать мирные варианты решения конфликта.