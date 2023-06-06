Принц Гарри начал давать показания в Высоком суде Лондона

Он стал первым членом британской королевской семьи, который согласился пройти через эту процедуру за последние 132 года, пишет The Times

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Принц Гарри приступил во вторник к даче показаний в Высоком суде Лондона, став первым членом британской королевской семьи, который согласился пройти через эту процедуру за последние 132 года. Об этом сообщила газета The Times.

Слушание проходит в рамках процесса против таблоида The Daily Mirror. 38-летний принц утверждает, что стал жертвой незаконного сбора информации, который организовала газета, что, по его словам, стало причиной проблем со здоровьем, в том числе "сильных приступов депрессии и паранойи". Принц также утверждает, что около 140 статей о его жизни, опубликованных в 1996-2010 годах, содержали информацию, полученную незаконными методами.

Представители ответчика - компании Mirror Group Newspapers (MGN) - настаивают, что многие сюжеты, содержащие информацию о принце Гарри, основываются на информации, раскрытой королевскими домочадцами, членами королевской семьи или от их имени.

Заседание началось с допроса истца со стороны королевского адвоката Эндрю Грина, представляющего MGN.

Последним представителем британской монаршей фамилии, который дал показания в суде, был принц Уэльский, позже коронованный под именем Эдуард VII (1841-1910). Его появление в суде было связано с так называемым скандалом с королевской баккарой, когда в 1890 году карточный игрок, обвиненный в мошенничестве, подал иск о клевете против наследника престола. Как и сегодня, то появление члена королевской семьи в суде было названо историческим, так как до этого подобное происходило в 1411 году. Суд в итоге встал на сторону будущего короля.

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. С того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.