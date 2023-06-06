6 июня, 10:48
Военная операция на Украине

СМИ: разрушения на Каховской ГЭС сделали невозможным наступление ВСУ по воде

По информации журнала Newsweek, Херсонская область была одним из участков, где могло начаться контрнаступление Вооруженных сил Украины

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Разрушения плотины на Каховской ГЭС лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) шансов на успешное наступление по воде. Об этом во вторник сообщил журнал Newsweek со ссылкой на советника Министерства обороны Украины, бывшего главу ведомства Андрея Загороднюка.

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"Это [разрушение] сделало фактически невозможным пересечение реки на этом участке. Даже проведение операций во всем районе значительно усложнится", - приводит издание его слова. Загороднюк утверждает, что наступление украинских войск через Днепр теперь исключено. Newsweek уточняет, что Херсонская область была одним из участков, где могло начаться так называемое контрнаступление ВСУ. 

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