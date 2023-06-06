В Швейцарии 58 депутатов проголосовали против выступления Зеленского в парламенте

Депутат Альфред Хеер заявил, что, позволяя президенту Украины выступить с речью, парламент "делает более уязвимым швейцарский нейтралитет"

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета, предприняла во вторник попытку не допустить проведения 15 июня выступления по видеосвязи в парламенте страны президента Украины Владимира Зеленского. Она инициировала голосование по этому вопросу в Национальном совете (большая палата парламента), однако большинством голосов - 128 против 58 - ее предложение было отклонено, сообщила парламентская пресс-служба.

"Выступление Владимира Зеленского перед парламентом в режиме видеоконференции состоится. Национальный совет отклонил 128 голосами против 58 попытку ШНП пересмотреть это решение", - говорится в сообщении.

Депутат от ШНП Альфред Хеер заявил на заседании, что, позволяя Зеленскому выступить с речью, парламент "делает более уязвимым швейцарский нейтралитет". По его словам, "нельзя позволить оказывать на себя давление в вопросе санкций и поставок вооружений". Однако депутат от Социал-демократической партии Седрик Вермут в ответ обвинил ШНП в том, что она якобы "действует в пользу Москвы".

Правоконсервативная ШНП, входящая в правительство, имеет крупнейшую фракцию в Федеральном собрании (парламенте) Швейцарии - всего 63 места из 244 в двух палатах. Ранее руководитель этой фракции Томас Эши заявил, что большинство ее членов не будут присутствовать на заседании, где будет транслироваться выступление Зеленского. Он подчеркнул, что "расценивает это появление [Зеленского] как способ повлиять на дебаты в парламенте о поставках оружия и боеприпасов".

О намеченном на 15 июня видеовыступлении президента Украины объявили в понедельник председатели двух палат парламента - Национального совета и Совета кантонов. Бюро этих палат согласовали эту дату. Соответствующий запрос поступил ранее из посольства Украины в Берне

Швейцария, имеющая нейтральный статус, не поставляет оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени идут дискуссии по этому вопросу. В частности, обсуждается предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о разрешении реэкспорта оружия в одно из государств - участников того или иного конфликта, если Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея двумя третями голосов заявят, что другое государство, участвующее в конфликте, нарушило международное право. За снятие запрета на реэкспорт выступают в основном депутаты от левых партий. ШНП и ее политические союзники инициировали в ноябре прошлого года сбор подписей за проведение референдума в пользу более строгого следования политике нейтралитета и закрепление в конституции запрета на введение санкций, не получивших одобрения СБ ООН.