Шольц считает важным принцип неприкосновенности границ при выстраивании отношений ЕС и РФ

Как считает канцлер ФРГ, "нужно сделать все, чтобы вернуться к перспективам, связанным с принципами ОБСЕ и Хельсинкского заключительного акта"

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Совместный путь Европы и России возможен на принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые сводятся к неприкосновенности границ на континенте. Такое мнение выразил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Отвечая на вопрос, как он себе представляет соседство с Россией после завершения конфликта на Украине и насколько быстро можно добиться нормализации отношений, глава правительства сказал: "Действительность заключается в том, что Россия на Европейском континенте имеет самую большую территорию. Вторая [по площади], к слову, - Украина". "В Европе мы всегда будем жить с Россией. Как заявил французский президент [Эмманюэль Макрон] в одном из своих недавних выступлений, никакого океана между нами не появится", - добавил канцлер.

По его словам, "нужно сделать все, чтобы вернуться к перспективам, связанным с принципами ОБСЕ и Хельсинкского заключительного акта", а именно к "пониманию того, что нельзя нарушать границы", добавил Шольц.

Он считает, что именно на основании этого принципа "после окончания войны <...> должен быть путь [Европы] вместе с Россией, которая была бы привержена ненападению на соседей".

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинкские соглашения, был подписан в столице Финляндии главами 35 государств 1 августа 1975 года. Документ направлен в том числе на укрепление мер доверия в военной области и мирное урегулирование споров.