Украина заявила в суде ООН, что Россия нарушает две международные конвенции

Речь идет о конвенциях о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации

ГААГА, 6 июня. /ТАСС/. Украина начала во вторник представлять в Международном суде ООН свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска к РФ. Как заявил представитель украинской стороны Антон Кориневич, Киев намеревается доказать, что Москва нарушает две международных конвенции - о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"В ходе слушаний Украина намерена показать, какие обязательства несет Россия по конвенции о борьбе с финансированием терроризма и как Россия уклоняется от ее выполнения", - отметил он. Украинская сторона утверждает, что Донецкая и Луганская народные республики вовлечены в террористическую деятельность, а Россия финансирует их и поставляет им вооружение, которое, в числе прочего, привело к крушению рейса MH17 и используется для "обстрелов мирных украинских городов". Кроме того, Киев намерен представить аргументы в поддержку того, что Москва нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации путем систематического ущемления прав украинцев и крымских татар в Крыму, продолжил Кориневич. По его убеждению, Россия не может уклониться от своих обязательств по данной конвенции, ссылаясь на борьбу с экстремизмом или законы о национальной безопасности.

Как отмечается в поступившем ранее в распоряжение ТАСС заявлении представителей РФ в Международном суде ООН Геннадия Кузьмина, Александра Шульгина и Марии Заболоцкой, этими обвинениями Украина "пытается отвлечь внимание от своей собственной многолетней практики подавления культурных, образовательных и иных прав миллионов русских и национальных меньшинств, апогеем которой стала развязанная в 2014 г. карательная операция против Донбасса, сопровождающаяся варварскими бомбардировками и убийствами мирного населения". По их словам, инсинуации Украины не имеют никакого отношения к указанным конвенциям. "Обе конвенции Киев использовал исключительно в качестве "пропуска" в Международный суд ООН в рамках затеянного им при поддержке и с благословения своих западных "кураторов" курса на "юридическую агрессию" против России, подчеркнули представители РФ.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер. Слушания по существу дела проходят с 6 по 14 июня.