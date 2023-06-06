Молдавия подготовит группу военных саперов для армии Украины

Курс обучения продлится четыре недели и будет включать в себя теоретические и практические занятия

КИШИНЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Молдавские специалисты подготовят в учебном центр Национальной армии группу военных саперов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), информирует во вторник пресс-служба министерства обороны республики.

"Специалисты инженерно-саперного батальона "Кодру" обучают своих коллег из ВСУ навыкам в области идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Курс обучения продлится четыре недели и будет включать в себя как теоретические, так и практические занятия.