Посол Франции в Японии подтвердил, что Париж против открытия офиса НАТО в Токио

Это связано с опасениями усиления конфронтации с Китаем, заявил Филипп Сеттон

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Франция выступает против открытия представительства НАТО в Токио из-за опасений усиления конфронтации с Китаем. Об этом заявил в среду французский посол в Японии Филипп Сеттон в беседе с газетой Nikkei.

"Мы не можем согласиться с открытием офиса НАТО в Токио. Мы не должны посылать неверный сигнал Китаю или нашим азиатским партнерам, которые тоже не хотят принимать чью-либо сторону", - сказал он.

Ранее восемь собеседников Financial Times заявили, что позиция Парижа осложняет идущие переговоры об открытии первого представительства НАТО в Азии. По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что внимание альянса должно быть сосредоточено на Северо-Атлантическом регионе. По словам французского чиновника, с которым беседовала Financial Times, в Париже опасаются, что такие шаги могут дополнительно осложнить отношения между КНР и европейскими странами, которые обеспокоены тем, что Китай может начать поставлять России вооружения.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио.

Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса, поэтому Франция имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года. Решение может быть принято на саммите НАТО в Литве 11-12 июля, который, по данным агентства Kyodo, планирует лично посетить японский премьер.