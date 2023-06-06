Глава непризнанного Косова подтвердила готовность провести на севере края новые выборы

Как заявила Вьоса Османи, организацию нового голосования допускает приштинское законодательство

БЕЛГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова подтверждают возможность проведения в населенных сербами северных муниципалитетах края новых муниципальных выборов. Как заявила во вторник глава непризнанной республики Вьоса Османи, организацию нового голосования допускает действующее приштинское законодательство, передает издание Koha Ditore.

Это заявление Османи распространила ее канцелярия по итогам встречи главы непризнанной республики с эмиссарами ЕС и США, отмечает издание. Во вторник спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посетили Приштину, где провели переговоры с властями непризнанной республики, позднее в течение дня они должны направиться в Белград на встречу с руководством Сербии.

"Президент Османи подчеркнула, что новые выборы в муниципалитетах на севере страны [непризнанного Косова] могут быть организованы в соответствии с текущими конституционными и юридическими рамками. В этом контексте она добавила, что [в ходе возможных новых выборов] должно быть обеспечено демократическое участие граждан, проживающих в этих четырех муниципалитетах", - говорится в заявлении.

В ходе встречи с Лайчаком и Эскобаром Османи также "выразила свою полную приверженность совместно работать с международными партнерами над тем, чтобы закон и порядок воцарились на севере страны и чтобы суверенитет Республики Косово был сохранен", утверждается в заявлении канцелярии главы непризнанной республики.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, которые затем переросли в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR.