6 июня, 12:27

В Еврокомисии назвали верными мысли о единой армии ЕС

При этом предстоит еще множество дискуссий, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Европа должна быть в состоянии реагировать на военные вызовы собственными силами в дополнение к силам НАТО. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она создание "армии ЕС", политик сказала: "Это я вполне поддерживаю. Но сложность заключается в том, кому принимать решение, чтобы такую армию задействовать. По этому вопросу еще предстоит множество дискуссий". По ее мнению, подобные решения должны приниматься "как на европейском уровне, так и на национальных".

"Мысли на этот счет нужно углублять и совершенствовать, но общее направление правильное", - резюмировала она.

"Ясно, что многие страны ЕС являются членами НАТО, но блок не может быть везде. Есть сценарии, когда спрос - с ЕС", - полагает фон дер Ляйен. 

Теги:
Фон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация