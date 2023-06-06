В Еврокомисии назвали верными мысли о единой армии ЕС

При этом предстоит еще множество дискуссий, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Европа должна быть в состоянии реагировать на военные вызовы собственными силами в дополнение к силам НАТО. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она создание "армии ЕС", политик сказала: "Это я вполне поддерживаю. Но сложность заключается в том, кому принимать решение, чтобы такую армию задействовать. По этому вопросу еще предстоит множество дискуссий". По ее мнению, подобные решения должны приниматься "как на европейском уровне, так и на национальных".

"Мысли на этот счет нужно углублять и совершенствовать, но общее направление правильное", - резюмировала она.

"Ясно, что многие страны ЕС являются членами НАТО, но блок не может быть везде. Есть сценарии, когда спрос - с ЕС", - полагает фон дер Ляйен.