Япония, США, Канада и Австралия впервые провели учения ВМС в Восточно-Китайском море

Цель маневров состояла в отработке навыков совместного взаимодействия на море

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Япония, США, Австралия и Канада впервые провели совместные учения военно-морских сил (ВМС) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило во вторник командование японских Сил самообороны.

Учения проходили с 3 по 5 июня. Конкретный район их проведения не указан.

В маневрах приняли участие пять кораблей, включая эсминец ВМС США "Чунг-Хун" и фрегат королевского военно-морского флота Канады "Монреаль". Цель учений состояла в отработке навыков совместного взаимодействия на море в рамках обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

До этого четыре страны проводили совместные учения в Тихом океане и Южно-Китайском море в 2019 и 2022 годах.

Корабли США и Канады по пути на учения прошли через Тайваньский пролив. При этом, корабль Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел в непосредственной близости от американского эсминца. Китайская сторона заявила, что это была необходимая и законная мера против провокации США.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывало несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов. Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.