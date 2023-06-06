Представитель ВСУ заявил, что украинские пилоты скоро могут начать обучение на Западе

Юрий Игнат уточнил, что представители Воздушных сил уже находятся в тех странах, которые могут "предоставить площадки для обучения авиационных специалистов разного спектра"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украинские пилоты могут в скором времени отправиться за границу для обучения на истребителях западного образца, представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) уже выехали за рубеж для организации такого обучения. Об этом заявил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

"Пока что пилоты не выехали, но они уже "на низком старте", и я думаю, что в ближайшее время это может произойти", - заявил Игнат. "Представители Воздушных сил уже находятся в тех странах, которые могут нам предоставить площадки для обучения авиационных специалистов разного спектра", - добавил он.

Игнат пояснил, что за границей обращению с западными истребителями будут обучаться не только украинские пилоты, но и механики, которые будут обслуживать самолеты, и офицеры боевого управления, а также сотрудники поисково-спасательных служб. "Процесс обучения будет идти в разных странах, и сейчас мы изучаем возможности учебных баз, их пропускную способность, чтобы направить ту или иную группу пилотов в ту или иную страну", - заявил представитель ВС ВСУ.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил 5 июня в интервью телеканалу NHK, что Украина не сможет задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время, однако их применение в боевых условиях возможно осенью или зимой.