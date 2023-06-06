СМИ: представительство Би-би-си в Индии признало уклонение от уплаты налогов

По сведениям газеты Times of India, следствие в отношении бюро корпорации установило, что официально задекларированные доходы Би-би-си не соответствовали масштабу ее деятельности в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июня. /ТАСС/. Представительство Британской радиовещательной корпорации (Би-би-си) в Индии признало занижение доходов от своей деятельности в республике с целью уклонения от налогов. Об этом во вторник сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в налоговых органах.

"Пока Би-би-си признала нарушение индийского налогового законодательства только на словах после того, как были обнаружены подобные факты. Местное представительство корпорации не предоставило информации о размере средств, которые скрывались от налоговых органов и переводились в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне", - приводит издание слова источников.

Следствие в отношении бюро корпорации продолжается, однако уже установлено, что официально задекларированные доходы Би-би-си не соответствовали масштабу ее деятельности в Индии, подчеркнули собеседники Times of India.

Ранее в этом году чиновники Правоприменительного департамента Министерства финансов Индии провели обыски в представительстве Би-би-си в индийской столице и допросили его сотрудников в связи с возможными нарушениями валютных операций, правил трансфертного ценообразования и утаивании прибыли от налогов. Против подразделения Би-би-си было возбуждено расследование с целью установления данных правонарушений, а также несоблюдения закона о прямых иностранных инвестициях.

Это произошло вскоре после выхода в эфир в январе в Великобритании первой части снятого Би-би-си документального фильма "Индия: вопрос Моди", который вызвал волну критики в южноазиатской республике. Его назвали "пропагандистским" и "предвзятым" и запретили его показ в стране. Согласно данным местных СМИ, в первой серии рассказывается о периоде, когда индийский премьер-министр Нарендра Моди был главным министром западного штата Гуджарат (2001 - 2014 годы). В 2002 году в этом штате произошли кровавые столкновения между мусульманами и индусами, в ходе которых, по разным оценкам, погибли более тысячи человек.