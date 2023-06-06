В Германии не видят угрозы для Запорожской АЭС из-за происшествия на Каховской ГЭС

Германское Федеральное ведомство отметило, что электростанция не затронута наводнением, поскольку находится вверх по Днепру и защищена дамбой

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство по защите от радиоактивного излучения исходит из того, что в свете разрушений на Каховской ГЭС прямой угрозы для Запорожской атомной электростанции нет. Его заявление приводит во вторник медиагруппа Funke.

"После разрушения каховской дамбы у Новой Каховки на юге Украины непосредственной угрозы Запорожской АЭС нет", - считают эксперты ведомства. Там указали на то, что атомная электростанция не затронута наводнением, поскольку находится вверх по Днепру и защищена дамбой. По оценке немецких специалистов, системы охлаждения и электроснабжения не нарушены.

Как пишет медиагруппа, в Обществе безопасности промышленных установок и реакторов (GRS) также заявили, что на АЭС сохраняются возможности для охлаждения.