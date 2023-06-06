6 июня, 12:58
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении представил подходы Еревана к урегулированию существующих ключевых вопросов

ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС по вопросам Кавказа Тойво Клаар в Ереване обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Собеседники обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонних и пятисторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе и Кишиневе. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость их последовательного выполнения. Был упомянут процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, проблемы, связанные с решением вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха в рамках гарантированного международным сообществом механизма диалога", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация