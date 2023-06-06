Президент ЮАР: мирная миссия Африки должна установить рамки решения кризиса на Украине

Сирил Рамапоса заявил, что миссия посетит Москву и Киев для соответствующих консультаций

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Готовящая мирная миссия стран Африки в Москву и Киев имеет целью определить рамки мирного завершения кризиса на Украине. Об этом заявил во вторник президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса по итогам переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соузой, который находится в ЮАР с государственным визитом.

"Мирная миссия группы стран Африки имеет две задачи: выслушать российскую и украинскую стороны по их видению условий завершения конфликта, а затем представить собственное видение его мирного окончания, исходя из услышанного в Москве и Киеве, - заявил Рамапоса. - Мы посетим Киев и Москву для соответствующих консультаций". Президент ЮАР подчеркнул, что украинский конфликт может завершиться только путем переговоров, так как он не видит его решения военным путем.

Накануне по инициативе ЮАР в видеоформате состоялись консультации между президентами Египта, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Уганды и ЮАР по мирной инициативе стран Африки по урегулированию кризиса на Украине. Как заявил во вторник ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, "встреча носила подготовительный характер" для предстоящей поездки в Москву и Киев лидеров ряда африканских государств.

В ходе состоявшихся консультаций президенты договорились, что обсудят с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским элементы прекращения огня и прочного мира в регионе. Они также дали поручение главам МИД своих стран доработать элементы дорожной карты по продвижению к миру на Украине. Президенты подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в середине июня.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки.