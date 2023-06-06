"Бухарестская девятка" намерена укреплять сотрудничество со странами ИТР

Также лидеры "девятки" ожидают "ответственного подхода Китая к выполнению своей роли постоянного члена Совета Безопасности ООН"

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Страны "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) ожидают, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут сделаны шаги в сторону расширения сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран, опубликованном во вторник на официальном сайте президента Польши.

"На саммите НАТО в Вильнюсе мы рассчитываем активизировать сотрудничество с нашими единомышленниками, особенно с партнерами в индо-тихоокеанском регионе и ЕС, в решении широкого круга общих проблем", - указывается в тексте.

Лидеры "девятки" также отметили, что ожидают "ответственного подхода Китая к выполнению своей роли постоянного члена Совета Безопасности ООН". Они утверждают, что якобы предоставление Пекином помощи Москве "могло бы привести к затягиванию конфликта [на Украине] и углублению глобальной нестабильности".

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.