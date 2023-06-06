"Бухаресткая девятка" призвала тратить больше 2% ВВП на оборону

Государства "девятки" добавили, что их "действия должны быть обеспечены достаточными ресурсами и возможностями"

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Государства "Бухарестской девятки" призвали союзников тратить больше 2% ВВП на оборону. Соответствующий призыв президентов содержится в распространенном во вторник совместном заявлении по итогам встречи в Братиславе.

"Мы должны укрепляться и инвестировать больше, индивидуально и коллективно. <...> Все наши действия должны быть обеспечены достаточными ресурсами и возможностями. Мы надеемся, что Вильнюсское обязательство по инвестициям в оборону, предусматривающее выделение 2% ВВП на оборону, станет "дном", а не "потолком", и призываем к этому всех союзников", - говорится в заявлении.

21 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя ежегодный отчет о деятельности НАТО в 2022 году, заявил в Брюсселе, что только семь из 30 стран НАТО на данный момент выполнили задачу увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП. В альянсе рассчитывали, что их будет больше, и теперь разрабатывают новые обязательства по повышению оборонных расходов.