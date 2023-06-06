"Бухарестская девятка" выступает в поддержку европейского пути Молдавии

Лидеры "девятки" выразили намерение укреплять поддержку республики, а также Грузии, Боснии и Герцеговины по линии НАТО

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Страны "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) поддерживают проевропейскую политику властей Молдавии. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран, опубликованном во вторник на официальном сайте президента Польши.

"Мы высоко оцениваем усилия Республики Молдова по поддержанию стабильности и продвижению реформ на ее европейском пути", - говорится в документе. Лидеры "девятки" выразили намерение укреплять поддержку Молдавии, а также Грузии, Боснии и Герцеговины по линии НАТО для "укрепления их целостности и устойчивости против любого злонамеренного влияния". Они также отметили, что "Бухарестская девятка" осознает стратегическую важность Балтийского и Черного морей, а также Балкан для Североатлантического альянса.

Президенты стран "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государства, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте.