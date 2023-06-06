Премьер Белоруссии намерен на этой неделе встретиться в Сочи с главой правительства России

Роман Головченко проинформировал, что на заседании Евразийского межправительственного совета предполагается рассмотреть 22 вопроса, 10 из которых будут обсуждаться в узком составе

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в рамках запланированных в Сочи 7-9 июня мероприятий по линии Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"В ходе визита планируем также провести двусторонние встречи с главами правительств других стран. Подробнее рассмотрим подготовку к встрече с делегацией Российской Федерации - нашего самого близкого друга, союзника и стратегического партнера", - заявил Головченко на совещании с правительством. Видеофрагмент выступления белорусского премьера распространила его пресс-служба.

Головченко считает необходимым сосредоточиться "на вопросах практической реализации договоренностей глав государств, которые были достигнуты на крайней встрече (26 мая - прим. ТАСС), а также дальнейшего развития важного для нас вопроса - промышленной кооперации".

Премьер Белоруссии проинформировал, что на заседании Евразийского межправительственного совета предполагается рассмотреть 22 вопроса, 10 из которых будут обсуждаться в узком составе. "Повестка глав правительств СНГ включает 17 пунктов, в том числе, 3 - для обсуждения в узком составе", - сказал глава правительства Белоруссии.