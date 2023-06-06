Bloomberg: Блинкен планирует посетить Китай

Госсекретарь США может встретиться с Си Цзиньпином, передает агенство

ТАСС, 6 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели намерен посетить Китай, возможно, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.

По их информации, это связано с тем, что Соединенные Штаты надеются возобновить общение с Китаем на высоком уровне, несмотря на продолжающуюся напряженность.

Даты визита Блинкена в КНР все еще неизвестны, отмечает Bloomberg.

В администрации США идут обсуждения возможной очередности поездок. Ряд представителей американских властей утверждает, что первым в КНР должен отправиться Блинкен, который в феврале отменил поездку в эту страну из-за инцидента с китайским аэростатом. Отмечается, что в ближайшие несколько недель визитов в Пекин кого-либо из высокопоставленных представителей американской администрации не планируется.