"Бухарестская девятка" намерена продолжить корректировку подхода НАТО к России

Лидеры стран группы также напомнили, что альянс уже "решительным образом отреагировал на резкое ухудшение евроатлантической безопасности", якобы вызванное ситуацией вокруг Украины

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Лидеры стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) намерены продолжить усилия, направленные на корректировку подхода НАТО к России. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств - участников объединения, распространенном во вторник по итогам встречи в столице Словакии.

"Мы продолжим наши усилия по оценке и корректировке подхода НАТО к России", - указывается в документе.

Лидеры "Бухарестской девятки" также напомнили, что альянс уже "решительным образом отреагировал на резкое ухудшение евроатлантической безопасности", якобы вызванное ситуацией вокруг Украины, и "в качестве оборонительных мер" "усилил военное присутствие союзников на восточном фланге от Балтийского до Черного морей". Как следует из заявления, это "укрепило позиции" НАТО.

Президенты "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государств, входящих в это объединение, состоялся в 2015 году в Бухаресте.

